صور.. أهالى قرية الشروق بالإسماعيلية.. 3 سنوات فى انتظار انتهاء مشروع الصرف

الإسماعيلية – جمال حراجى

قرية الشروق تم فصلها عن مدينة القصاصين القديمة عام 2005 وضمها إلى مدينة القصاصين الجديدة يسكنها أكثر من 20 ألف نسمة وبها 26 تابع من العزب والمناطق التى تتبع القرية.

يعانى أهالى قرية الشروق من عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى والذى بدأ منذ 3 أعوام ولم ينته حتى الآن، أيضا هناك نقص فى الخدمات الأساسية بالقرية والتى تتضمن ضعف فى الكهرباء وعدم وجود مكاتب للتموين والبريد والطرق غير ممهدة، بالإضافة إلى تدهور الرقعة الزراعية نتيجة زيادة الرشح والمياه الجوفية.

مشروع الصرف الصحى

يقول محمد فتحى من أهالى القرية: منذ 3 سنوات تم تخصيص قطعتى أرض لإنشاء محطتى رفع بعزبة الهوانية والعوايضة التابعين لقرية الشروق، وتبرع الأهالى بالأرض مجانا للمساهمة فى توصيل الصرف الصحى للمنازل بالقرية وإنهاء المعاناة اليومية بسبب استخدام الخزانات البلدية، ومنذ ذلك الوقت المشروع لم ينته ومازال الأهالى ينتظرون دخول المشروع الخدمة، وحتى هذه اللحظة لم يتم عمل أى شىء من تجهيزات لتوصيل شبكة الصرف الصحى للقرية وتوابعها، ومنها تجهيز الانحدارات والرفع المساحى للشوارع التى سيتم إدخال الصرف الصحى بها.

تدهور الرقعة الزراعية

ويشير حمد أبوحبيب من أهالى القرية إلى تدهور الرقعة الزراعية بالقرية لمساحات كنت من أجود الأراضى الزراعية نتيجة الرشح والمياه الجوفية وخاصة فى الأراضى المنخفضة نسبيا، وتقدمنا بشكاوى عديدة للرى والصرف الزراعى لإنقاذ الأراضى الزراعية من الرشح وتم الاتفاق على إنشاء خط بطول القطاع القبلى، لصرف المياه الناتجة عن الرشح، والتوسع فى تغطية المساقى والرشاحات، لكن المشروع متعثر لعدم وجود اعتماد مالى.

الأسلاك الهوائية

ويضيف محمد عبد المحسن، أن مشكلة الإنارة من المشكلات التى تعانى منها القرية، حيث تآكلت الأسلاك الهوائية نتيجة الصدأ وأصبحت آيلة للسقوط، وبمجرد هبوب رياح أو أمطار ينقطع التيار الكهربائى وتصبح القرية فى ظلام دامس بالإضافة إلى الحرائق التى تنتج عن وقوع الأسلاك الكهربائية فى الطرق العامة ووسط القرية.

تأهيل الطرق

ويطالب عطية عبدالسلام من أهالى القرية بضرورة إعادة تأهيل الطرق ورصفها داخل القرية وتحويل لطرق الترابية إلى طرق صالحة لعبور السيارات والمشاة ومتابعة الطرق والحفاظ عليها من التعدى، لأن هناك بعض المواطنين يقومون بوضع أتربة أو مخلفات زراعية بجانب الطرق الأمر الذى يشوه هذه الطرق ويعيق حركة عبور السيارات بها

مكتب تموين

ويكشف محمد أبو رزق عن عدم وجود مكتب تموين بالقرية أو مكتب بريد مما يتسبب فى معاناة لكبار السن للحصول على معاشاتهم، التى يقومون بصرفها من مكتب بريد القصاصين الجديدة، ونفس الشيء لمكتب التموين، عند إنهاء أى إجراءات خاصة بالتموين لابد من السفر إلى أماكن بعيدة عن القرية لإنهاء هذه الإجراءات.

تنفيذ 50% من الصرف الصحى

وأوضح السيد وادى رئيس قرية الشروق أنة تم تنفيذ 70% من خطة مشروع الصرف الصحى حتى الآن، وجارى إنهاء باقى المشروع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

2 مليون جنيه للبنية الأساسية

ولفت رئيس القرية إلى أن هناك اعتمادات مالية تصل إلى 2 مليون جنيه لتوصيل المرافق وتحسين مشروعات البنية الأساسية منها 850 ألف جنيه لتغطية المساقى بمساعدة من النائب أحمد البعلى والذى يدعم القرية بشكل كبير، أيضا هناك اهتمام كبير من اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بإنهاء كافة المشاكل التى تعانى منها قرية الشروق، ونسعى إلى حل بعض هذه المشاكل مثل النظافة والرصف وتوفير أسطوانات البوتاجاز وتوزيعها على الأهالى، بالتنسيق مع القيادات الطبيعية بالقرية والمشاركة المجتمعية ويتم بشكل دورى نزح مياه الأمطار، ونظافة الطرق ومتابعة عمليات الإزالة الفورية للتعديات وخاصة الطرق والأراضى الزراعية.



1- الوحدة المحلية لقرية الشروق



2- نزح مياه الأمطار



3- تنفيذ الإزالات بقرية الشروق



4- مشروع الصرف الصحى بالقرية



5- محطة معالجة الصرف الصحى



6- حماية الأراضى الزراعية من مياه الرشح