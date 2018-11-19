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صور.. أعمال عنف فى هايتى ومطالبات بإقالة الرئيس جوفينيل مواز لتورطه بقضايا فساد

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:01 ص
صور.. أعمال عنف فى هايتى ومطالبات بإقالة الرئيس جوفينيل مواز لتورطه بقضايا فساد أعمال عنف فى هايتى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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اندلعت أعمال عنف اليوم الاثنين، فى هايتى للمطالبة بإقالة الرئيس جوفينيل مواز على خلفية قضايا فساد واختلاس، حيث أحرق المتظاهرون إطارات السيارات فى الطرقات العامة، بعد إطلاق الغازات المسيلة للدموع من قبل رجال الشرطة.

أعمال عنف فى هايتى
أعمال عنف فى هايتى

وكان المتظاهرون قد طالبوا خلال مسيرة بالتحقيق في ما يقولون هو سوء الاستخدام المزعوم لصناديق بتروكاريبى برعاية فنزويلا.

يذكرأن ، قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، شارك فيها الآلاف فى هايتى منتصف الشهر الماضى بشأن فضيحة فساد وطالب بعض المحتجين باستقالة الرئيس جوفينيل مواز.

جانب من اشتعال النيران
جانب من اشتعال النيران

واتهم تقرير لمجلس الشيوخ فى هايتى مسؤولين حكوميين سابقين بالاختلاس واستغلال السلطة والتزوير فى برنامج قرض شمل شركة بيتروكاريبى الفنزويلية إبان إدراتى الرئيسين السابقين رينيه بريفال وميشال مارتيلى خلال الفترة بين عامى 2008 و 2016.

وتعهد مواز فى خطاب ألقاه بإجراء محاكمة لكشف خبايا أموال البرنامج المفقودة.

وقال زعماء للمعارضة إنهم لا يعتقدون أن محاكمة نزيهة ستكون ممكنة بينما لا يزال مواز فى السلطة لصلاته بالرئيس السابق مارتيلى.

جانب من أعمال الشغب
جانب من أعمال الشغب

 

جانب من أعمال العنف
جانب من أعمال العنف

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

جانب من حرق الأخشاب
جانب من حرق الأخشاب

 

حرق إحدى الأتوبيسات فى هايتى
حرق إحدى الأتوبيسات فى هايتى

 

حرق الأخشاب فى الشوارع
حرق الأخشاب فى الشوارع

 

مواطن يحمل علم هايتى
مواطن يحمل علم هايتى

 

مواطن يلتقط صورة سيلفى
مواطن يلتقط صورة سيلفى

 


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