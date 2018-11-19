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صرف 72 مليون جنيه قروض للشباب من جهاز تشغيل شباب الخريجين بالدقهلية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:23 ص
صرف 72 مليون جنيه قروض للشباب من جهاز تشغيل شباب الخريجين بالدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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عقد مجلس إدارة جهاز تشغيل شباب الخريجين إجتماعا برئاسة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، استعرض خلاله الموقف المالى للجهاز، حيث تم صرف 72 مليون و89 ألف جنيه، منذ إنشاء الجهاز وحتى 15 نوفمبر الجارى لعدد 10718 من الشباب، وأكد شاروبيم أن جهاز تشغيل شباب الخريجين فى الدقهلية هو الوحيد على مستوى المحافظات المصرية الذى يمنح قروضا للشباب تصل إلى 30 ألف جنيه للقرض الواحد إلى جانب تشغيل الشباب فى القطاع الخاص

وأضاف أن الجهاز يعقد ندوة أسبوعية أى 45 ندوة فى العام بالأشتراك مع مديرية الشباب والرياضة، وتعقد هذه الندوات فى مراكز الشباب بجميع المراكز والمدن لتوعية الشباب بضرورة إنشاء مشروعات خاصة بعيدا عن الوظائف الحكومية التى لم تعد متاحة نتيجة تكدس العمالة فى الجهاز الإدارى بالدولة.

كما استعرض مجلس إدارة شباب تشغيل الخريجين فى اجتماعه برئاسة محافظ الدقهلية الاقتراح الذى قدمه شاروبيم لقيام مجموعات من الشباب بإنشاء شركات لجمع القمامة من المنبع، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى المحافظة، وتشغيل أكبر عدد من الشباب المتعطل والاستفادة من القروض التى يوفرها الجهاز للشباب.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة وضع الضوابط الكفيلة لضمان سداد القروض الممنوحة للشباب، مع تقديم كافة التسهيلات للشباب حتى نبدأ فى تنفيذ هذا المشروع كتجربة يتم تعميمها فى حالة نجاحها.

 

 

 


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