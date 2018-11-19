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"شكرى": قضايا السلم والأمن أولوية لمصر خلال ترأسها للاتحاد الأفريقى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:05 م
"شكرى": قضايا السلم والأمن أولوية لمصر خلال ترأسها للاتحاد الأفريقى وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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قال وزير الخارجية سامح شكرى أن القوات الشرطية والعسكرية لها دور كبير فى حفظ السلام فى الدول الأفريقية، فضلا عن دورها فى الإسهام فى بناء القدرات، والعمل على إيجاد تسوية للأزمات المزمنة فى دول القارة السمراء.

 

وأكد وزير الخارجية فى تصريحات صحفية - على هامش أعمال المؤتمر الإقلیمى رفیع المستوى حول "تطویر أداء عملیات حفظ السلام: من صیاغة ولایة البعثة حتى خروجھا" والذى ينظمه مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام- أن احتضان مصر للمؤتمر الاقليمى هو بداية التحرك لإصلاح منظومة حفظ السلام وحل النزاعات.

 

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية العمل فى اطار مؤسسى قوى يلبى طموحات المجتمع الدولى وعلى رأسه مجلس الأمن الدولى لحفظ الأمن والسلام، مشيرا إلى المداولات التى تجرى فى مجلس الأمن والجمعية العامة للارتقاء بعمليات حفظ السلام تتعلق بالموارد المتاحة، رافضا الأطروحات الخاصة بتقليص عدد القوات لأن ذلك يشكل خطرا على جهود حفظ السلام.

 

وأكد وزير الخارجية أن مصر ستترأس رئاسة الافريقى فبراير ،2019 وستهتم بقضايا السلم والأمن فى القارة الافريقية وأجندة التنمية المستدامة 2063، وستعمل على اصلاح مفوضية الاتحاد الافريقى وتحسين الأداء، وخاصة فى مجالات التنمية والتركيز على اعادة الاعمار وخطط الاندماج بين الدول الافريقية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية.


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