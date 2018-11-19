شاهد رومانسية هنا شيحة وأحمد فلوكس أسفل برج خليفة .. صور

كتب هيثم سلامة

لم تتوقف مشاهد الرومانسية بين كلا من الفنانة هنا شيحة وأحمد فلوكس فى شهر العسل والذى يقضيانه فى دبى، حيث ملأت حساباتهم على السوشيال ميديا.

هنا شيحة، نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورتها برفقة الفنان أحمد فلوكس حيث حملها بين ذراعيه، قائلة له فى رسالة رومانسية:"أشعر بالحب ما دمت فى أيد أمينة".





وكان أحمد فلوكس وهنا شيحة، أعلنا ارتباطهما نهاية شهر أكتوبر الماضى، حيث كان الأمير بمثابة المفاجأة التى أدهشت جمهورهما، لا سيما أنهما دأبا على نفى ارتباطهما قبل الجواز، وظهر العروسان فى الفيديو أثناء عقد القران، بحضور والد العروس الفنان التشكيلى أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة حلا شيحة، وكذلك والد العريس الفنان فاروق فلوكس، وعدد من الأهل والأصدقاء.







