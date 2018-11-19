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سلطات جواتيمالا تطالب مئات المواطنين بترك منازلهم بسبب تجدد نشاط "بركان النار"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:45 ص
سلطات جواتيمالا تطالب مئات المواطنين بترك منازلهم بسبب تجدد نشاط "بركان النار" انفجار بركانى ـ صورة أرشيفية
جواتيمالا سيتى(أ ش أ)
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طالبت سلطات إدارة الكوارث فى جواتيمالا مئات المواطنين بترك منازلهم والانتقال إلى أماكن أكثر أمنا، وذلك بسبب تجدد نشاط "بركان النار" وانبعاث الرماد والحمم البركانية وألسنة اللهب منه.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين، أن الصور التى تم التقاطها أظهرت الحمم البركانية وهى تخرج من فوهة البركان التى تقع بالقرب من المناطق الثلاثة "إيسكوينتلا" و"شيمالتينانجو" و"ساكاتيبيكيس" فى الجزء الجنوبى الأوسط من البلاد.

يشار إلى أن "بركان النار" يعد أحد أكثر البراكين نشاطا فى أمريكا الوسطى، وقد تسبب فى شهر يونيو الماضى فى مقتل 194 شخصا وفقدان 234 آخرين.

 


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