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سقوط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة قبل إستخدامها فى التشاجر بالسلام

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:24 م
سقوط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة قبل إستخدامها فى التشاجر بالسلام المتهمين عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم فردين خرطوش و8 طلقات نارية بغرض التشاجر مع آخرين بدائرة القسم، وتم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

 

تلقى ضباط مباحث السلام، معلومات مفادها  تردد مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية بدائرة القسم بغرض التشاجر، وعقب التأكد من صحة المعلومات تم ضبط كلا من "محمد . ع"، 20 سنة سمكرى، و"محمد.ع .ي" سائق، و"محمد .ع. ج"، 18 سنة عامل وبحوزتهم فردين خرطوش و8 طلقات من ذات العيار.

 

وبواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التشاجر مع آخرين بدائرة القسم لوجود خلافات سابقة بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة الى باشرت التحقيق.

 

 


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