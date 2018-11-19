سفير البحرين بالقاهرة: جاهزون لبدء الانتخابات النيابية غدا

كتب مصطفى عنبر

قال الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية أن سفارة المملكة ستشهد غدا الانتخابات النيابية والبلدية.

وأوضح السفير البحرينى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، يؤكد دوما على أهمية الحرص على الاستمرار في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في مملكة البحرين، وأهمية المرحلة المقبلة في مسيرة العمل الوطني، والتي تشهد فيها مملكة البحرين استحقاقاً نيابياً مقبلاً متمثلاً في انتخاب أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الخامس، حيث تخط مملكة البحرين بسواعد أبنائها من خلاله كتابة فصل جديد من مسيرة التطور الديمقراطي، وانطلاقة جديدة، أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطني، ودشنها المشروع الإصلاحي، وتشكل 16 عاماً من العمل النيابي مكسباً ورصيداً مهماً في تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية.

ودعا الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة جميع البحرينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية إلى المشاركة في العرس الانتخابي الذي يقدم صورة حضارية للعالم أجمع عن مسيرة الديمقراطية في المملكة وفقا للقرار رقم (94) لسنة 2018 بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2018.

وأشار إلى أن الاقتراع يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً، بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.