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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:18 ص
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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 19-11-2018 فى مصر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:44 ص
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 19-11-2018 فى مصر الريال السعودى _ أرشيفية
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شهد الريال السعودى، حالة الاستقرار التى يشهدها أمام الجنيه المصرى طوال الفترة الأخيرة.

واستقر سعر العملة السعودية اليوم الاثنين 19-11-2018، مسجلا  4.75 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع، فى البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75  جنيه للشراء

4.79  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75  جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68  جنيه للشراء

4.82  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73  جنيه للشراء

4.77   جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع


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