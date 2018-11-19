video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سائق يشرع فى قتل زوجته لرفضها التنازل له عن ملكية سيارة بالعاشر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:10 ص
سائق يشرع فى قتل زوجته لرفضها التنازل له عن ملكية سيارة بالعاشر إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

دفع سائق زوجته من السيارة أثناء سيره بالطريق الإقليمى دائرة قسم أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وصدمها لخلاف بينهما ورغبته فى تنازلها عن السيارة له، وتم التحفظ عليه وإخطار نيابة العاشر للتحقيق، برئاسة أحمد حمدي، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم أول العاشر من رمضان، بقيام أحد الأشخاص بالاصطدام بسيدة بالطريق الإقليمى اتجاه السويس دائرة القسم.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث القسم، إصطدام السيارة رقم  د وب 1983 ربع نقل، قيادة " ج ص ج" 38 سنة سائق ومقيم المرج القاهرة، بزوجته " ر ع م" 28 سنة ربة منزل مقيمة ذات العنوان، وتم نقلها للمستشفى الجامعى فى حالة حرجة.

وتمكنت القوات الأمنية بالطريق من ضبط الزوج، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجته لرغبته فى توقيعها على نقل ملكية السيارة ربع نقل له وعندما رفضت قام بدفعها من داخل السيارة أرضا والاصطدام بها محدثا إصابتها، وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12357جنح القسم لسنة 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين بحادث تصادم أتوبيس بميكروباص فى أسوان

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قسم اول العاشر

المرج

الطريق الاقليمي

حادث




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة