سائق يشرع فى قتل زوجته لرفضها التنازل له عن ملكية سيارة بالعاشر

الشرقية - فتحية الديب

دفع سائق زوجته من السيارة أثناء سيره بالطريق الإقليمى دائرة قسم أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وصدمها لخلاف بينهما ورغبته فى تنازلها عن السيارة له، وتم التحفظ عليه وإخطار نيابة العاشر للتحقيق، برئاسة أحمد حمدي، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم أول العاشر من رمضان، بقيام أحد الأشخاص بالاصطدام بسيدة بالطريق الإقليمى اتجاه السويس دائرة القسم.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث القسم، إصطدام السيارة رقم د وب 1983 ربع نقل، قيادة " ج ص ج" 38 سنة سائق ومقيم المرج القاهرة، بزوجته " ر ع م" 28 سنة ربة منزل مقيمة ذات العنوان، وتم نقلها للمستشفى الجامعى فى حالة حرجة.

وتمكنت القوات الأمنية بالطريق من ضبط الزوج، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجته لرغبته فى توقيعها على نقل ملكية السيارة ربع نقل له وعندما رفضت قام بدفعها من داخل السيارة أرضا والاصطدام بها محدثا إصابتها، وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12357جنح القسم لسنة 2018.