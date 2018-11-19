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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:46 م
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رواد الفضاء الروس يهبطون على سطح القمر بعد عام 2030

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:02 م
رواد الفضاء الروس يهبطون على سطح القمر بعد عام 2030 سطح القمر
أ ش أ
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أعلن كبير مهندسى المحطات المأهولة بشركة صواريخ الفضاء الروسية "إينيرجيا" يفجينى ميركين أنه من المقرر هبوط رواد فضاء روس على سطح القمر بعد عام 2030 فى مهمة تمتد لـ14 يوما.

وقال ميركين، خلال اجتماع بمناسبة الذكرى الـ20 لإطلاق محطة الفضاء الدولية، اليوم الاثنين: "إن أول هبوط لرواد فضاء روس على سطح القمر سيكون بعد عام 2030 فى مهمة لـ14 يوما"، مضيفا: "من المقرر هبوط ثلاثة رواد فضاء روس على سطح القمر".

يُذكر أن الصيغة الجديدة لبرنامج الفضاء الفيدرالى الروسي، الذى يبلغ حجم تمويله 1.4 تريليون روبل (ما يعادل حوالى 18.7 مليار دولار)، تشمل بندا لتخصيص المال للقيام برحلة مأهولة إلى القمر بعد عام 2035.

وكان رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" إيجور كوماروف قد أعلن فى وقت سابق أن روسيا لا تمتلك إمكانيات مالية كافية لتنفيذ مشاريع فضاء رائدة لوحدها، مشيرا إلى أن موسكو ستتعاون مع دول أخرى لتنفيذ مشاريع رحلات فضائية مكلفة، موضحا أن بلاده لا تخشى المنافسة مع الصين فيما يتعلق بمشاريع استكشاف واستغلال القمر، وهى تخطط لتطوير التعاون مع الصين فى هذا المجال.


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سطح القمر

رواد فضاء

مركبة فضائية

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