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التبرع الأكبر من نوعه..

رجل أعمال أمريكى يتبرع لجامعة جونز هوبكنز بـ 1.8 مليار دولار

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:11 م
رجل أعمال أمريكى يتبرع لجامعة جونز هوبكنز بـ 1.8 مليار دولار مايكل بلومبرج
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت وسائل إعلام أمريكية إن عمدة مدينة نيويورك السابق ورجل الأعمال الشهير مايكل بلومبرج قد أعلن عن التبرع بمبلغ ضخم 1.8 مليار دولار لجامعته، جونز هوبكنز، لدعم المساعدة المالية للطلاب من متوسطى ومنخفضى الدخل.

وقالت جامعة بالتيمور إن المساهمة، الأكبر على الإطلاق لأى مؤسسة تعليمية فى الولايات المتحدة، ستسمح لجامعة جونز هوبكنز بإنهاء قروض الطلاب فى حزم المساعدات المالية التى تبدأ الخريف المقبل، وستقدم الجامعة بدلا من ذلك منح دراسية لا ينبغى إعادة دفع ثمنها.

وقال رئيس الجامعة رونالد دانيالز إن مساهمة بلومبرج ستسمح للجامعة بالالتزام الدائم بمبدأ القبول الدائم للطلاب الأعلى إنجازا بغض النظر عن قدرتها على دفع مقابل تعليمهم.

وقال دانيالز فى بيان إن "هوبكينز" قد تلقت هدية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الكلية تأسست عام 1897 بهدية 7 ملايين دولار من تاجر بالتيمور جونز هوبكنز، وكانت هى الهدية الأكبر من نوعها فى هذا الوقت.

وكانت مؤسسة بيل أند ميليندا، التى أسسها بيل جيتس وزوجته، قد أطلقت فى عام 1999 برنامج العلماء الشباب بالتزام مالى قدره مليار دولار على مدار 20 عاما، وقد اعتبرته مجلة كرونكل للتعليم الحالى أكبر تبرع خاص لمؤسسة فى مجال التعليم العالى فى الولايات المتحدة، فى وقت سابق هذا الشهر.

 وقال بلومبرج إنه يتوقع أن الأموال ستسمح للجامعة بتقديم منح سخية وتخفيف أعباء الديون على خريجيها.

وتعتبر هذه الجامعة من أوائل الجامعات في التصنيف العالمي لجودة التعليم وحصلت الجامعة على الاعتراف الدولي منذ نشأتها وتعتبر أحد أهم منابر العلم في العالم.

 


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