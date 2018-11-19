رئيس وزراء كمبوديا: لن نسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية فى بلادنا

فنومبينه (رويترز)

قال رئيس الوزراء الكمبودى هون سين اليوم الاثنين، إنه بلاده لن تسمح مطلقا بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها وذلك بعد أن ذكر تقرير إخبارى بأن الصين تضغط من أجل إقامة قاعدة بحرية فى إقليم كوه كونج .

وكانت صحيفة آسيا تايمز قد قالت يوم الخميس نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تحددها ومحللين إن بكين تضغط على كمبوديا منذ عام 2017 لإقامة القاعدة البحرية التى قد تستضيف فرقاطات ومدمرات وسفنا أخرى تابعة للجيش الصينى.

ونقل وزير الإعلام خيو كانهاريث عن هون سين قوله على فيسبوك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين "هل كمبوديا بحاجة لخرق دستورها من أجل السماح بإقامة قاعدة عسكرية أجنبية على الأراضى الكمبودية؟.

"ولست بحاجة لأجانب للقتال فى الأراضى الكمبودية مثلما حدث فى الماضى ولن تسمح كمبوديا لنفسها بأن تكون مكانا لأيدلوجية أو تجربة سلاح".

وقدمت الصين ،أقوى حليف لهون سين فى المنطقة، مساعدات تنمية وقروضا قيمتها مليارات الدولارات لكمبوديا من خلال إطارات ثنائية ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

وترمى هذه المبادرة التى كشف الرئيس الصينى شى جين بينغ النقاب عنها فى 2013 إلى تعزيز شبكة واسعة من الصلات البرية والبحرية مع جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.