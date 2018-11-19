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رئيس وزراء باكستان ينتقد تصريحات ترامب بشأن تقاعس بلاده عن مكافحة الإرهاب

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:25 م
رئيس وزراء باكستان ينتقد تصريحات ترامب بشأن تقاعس بلاده عن مكافحة الإرهاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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انتقد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى قال خلالها "إن باكستان لم تساعد الولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب على الرغم من المساعدات الأمريكية التى تقدر بمليارات الدولارات".

ودافع ترامب، خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أذيعت أمس الأحد عن قطعه المساعدات الأمريكية عن إسلام آباد، واتهم باكستان أيضا بمساعدة أسامة بن لادن على الاختفاء فى أراضيها قبيل مقتله على يد جنود أمريكيين فى غارة داخل باكستان عام 2011.

وقال خان، فى سلسلة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- "بدلا من جعل باكستان كبش فداء لإخفاقاتهم، ينبغى على الولايات المتحدة أن تجرى تقييما جادا للوقوف على أسباب لما طالبان اليوم أقوى مما سبق؟، بالرغم من وجود 140 ألف جندى من الناتو علاوة على 250 ألف جندى أفغانى وما ورد من تقارير بشأن إنفاق تريليون دولار أمريكى على الحرب فى أفغانستان"، وذلك حسبما أفادت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.


وأضاف خان أنه "لم يشارك أى مواطن باكستانى فى هجمات 11 من سبتمبر إلا أن باكستان قررت المشاركة فى الحرب الأمريكية على الإرهاب".


وتابع أن "باكستان تكبدت 75 ألف ضحية خلال هذه الحرب وخسر الاقتصاد ما يزيد على 123 مليار دولار، والمساعدات الأمريكية كانت ضئيلة للغاية 20 مليار دولار"


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