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رئيس السكة الحديد: ننفذ خطة تطوير 49 محطة بتكلفة 1.36 مليار جنيه

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:28 م
رئيس السكة الحديد: ننفذ خطة تطوير 49 محطة بتكلفة 1.36 مليار جنيه أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أكد المهندس أشرف رسلان ، رئيس هيئة السكة الحديد ، أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة لتطويرالمحطات تشمل 49 محطة بتكلفة إجمالية 1.136 مليار جنيه، وأنه تم الانتهاء من عدد 40  محطة، وجارى العمل فى عدد9  محطات بالإصافة إلى تحسين وصيانة 133 محطة بتكلفة إجمالية 621 مليون جنيه تم الإنتهاء من 83 محطة وجارى العمل فى 50 محطات بنسبة تنفيذ 70% .

وقال رسلان ، فى بيان صحفى أنه عقد اجتماع مع قطاع الخدمات المشتركة لمتابعة تقدم الأعمال بمشروعات تطوير المحطات ضمن خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية من نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات ، مشيرا الى أنه طالب خلال الإجتماع بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتحسين التى تتم بالمحطات طبقا للبرامج الزمنية المحددة وسرعة إزالة أي معوقات تؤثر بالسلب على تقدم الأعمال، وذلك بالتنسيق مع المحليات والتأكد من مدى مطابقة أصول البنية الأساسية وذلك حرصا من الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

 

 

 


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