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رئيس البرلمان التركى يفضح أردوغان: نواجه أزمة اقتصادية كبيرة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:14 ص
رئيس البرلمان التركى يفضح أردوغان: نواجه أزمة اقتصادية كبيرة بن على يلدريم
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم قال إن الاقتصاد التركي يواجه أزمة اقتصادية كبيرة، على عكس ما يزعم الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولو حزب العدالة والتنمية والوزراء المعنيون بالاقتصاد.

وأشار بن علي يلدريم  إلى أن المؤشرات الاقتصادية غير سليمة، وأضاف: "نحن نواجه أزمة اقتصادية حقيقية، ومن الخطأ أن نقول إننا لا نواجه أزمة، هناك أزمة اقتصادية، وما نعيشه من أوضاع سيئة ظاهر للجميع، لم تتحقق توقعاتنا الخاصة بالاقتصاد".

وأوضح يلدريم أنه من الممكن أن يطيل الحديث حول أسباب الأزمة الاقتصادية، قائلًا: "هذه الأزمة مختلفة قليلًا عن مثيلاتها في السابق، ففي الماضي كانت الأزمة في القطاع العام، أما هذه المرة القطاع العام ليس في مركز الأزمة، وإنما الأزمة الحقيقية في سوق المال والأعمال".

وأكد بن علي يلدريم أن حل الأزمة الاقتصادية على المدى القريب صعب، قائلًا: "علينا أن ندرك جيدًا أن الحل سيكون على المدى البعيد، يجب أن يتم نقل تلك الأزمة من القطاع الخاص إلى العام، لأن قطاع الأعمال يجب عليه أن ينتج، لا يجب أن تختل موازناتهم المالية".

يذكر أن الرئيس أردوغان قد نفى بشكل قطعي في تصريحات سابقة له وجود أية أزمة اقتصادية في تركيا.

 

 

 

 

 

 

 

 


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