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رئيس الأكاديمية العربية: ملتزمون بتطبيق معايير حديثة فى مجال البحث العلمى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:36 م
رئيس الأكاديمية العربية: ملتزمون بتطبيق معايير حديثة فى مجال البحث العلمى جانب من مؤتمر التنمية المستدامة
كتب رضا حبيشى
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أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن تحقيق التميز العلمى كان وسيظل دافعا أمام الأكاديمية فى ظل مؤشرات التنافسية العالمية من خلال تقديم تعليم أكاديمي لا يقل عن ذلك الذى تقدمه كبريات الجامعات فى امريكا واوروبا كماً ونوعاً.

جاء ذلك فى كلمته التي ألقاها اليوم الإثنين ضمن فعاليات النسخة الثانية من الاسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان (الانطلاق نحو العمل) والمنعقد تحت رعاية السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة في الفترة من 19 – 22 نوفمبر 2018 والذى تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

وأضاف عبد الغفار أن الأكاديمية التزمت بمعايير علمية حديثة تتوافق مع تلك المتبعة فى الجامعات العالمية فى مجال التعليم الاكاديمي والبحث العلمى إلى جانب الشراكات النوعية مع مؤسسات وجامعات عالمية فضلا عن كم الاعتمادات الدولية التى تحملها الاكاديمية وكلياتها وهو ما ساهم فى تعزيز الأكاديمية بين مختلف الجامعات إقليميا ودوليا.

ولفت عبد الغفار إلى أن الأكاديمية صرح تعليمى كبير ونموذج حي للبيئة التعليمية الاحترافية والعمل العربى المشترك، كما أنها منذ تأسيسها  تعمل على رفع المستوى التعليمى لدى الطلبة والطالبات، كما أنها تعتبر محطة لتأسيس وتكوين شخصياتهم وصقل إمكانياتهم، بما يسهم في وصولهم لمرحلة البناء الذهني والمعرفي الصحيح، والذي ينعكس إيجابيا على المجتمع  العربى .

وأشار إلى أن الاكاديمية تمويلها ذاتى سواء  تعليميا او إنشائيا مضيفا أنها استطاعت تمويل كافة المشروعات واقتناء أحدث التقنيات والتكنولوجيات الحديثة بفضل قوة موقفها المالى ونجاحها فى استغلال مواردها.

وتمنى أن يكون فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة استجابة عملية هدفها حشد كافة الطاقات فى ضوء الاقتصاد القائم على المعرفة وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

 

 


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الاكاديمية العربية

الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

اسماعيل عبد الغفار




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