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رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة فرنسا: سنوفر كل ما تحتاجه مصر فى مجال التأمين الصحى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:38 ص
رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة فرنسا: سنوفر كل ما تحتاجه مصر فى مجال التأمين الصحى الحضور خلال منتدى الصحة المصرى ـ الفرنسي
كتبت: إنجى مجدى
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قال لامين غربى، رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة الفرنسية FHP  ورئيس فريق العمل المختص بالشئون الصحية التابع للشبكة الدولية لأرباب الأعمال الفرنسيين "ميديفMEDEF" إن باريس ستوفر كل ما تحتاجه مصر فى مجال التأمين الصحى وصناعة الدواء والمنظومة الصحية بشكل عام.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها لامين غربى، بمناسبة افتتاح منتدى الصحة الفرنسى، بحضور كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى قطاع الصحة ووزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولى والصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، والذى ينعقد تحت رعاية وزارتى الصحة والسكان والمالية.

 

وأضاف أن الوفد الفرنسى الذى يمثل الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة فى القطاع الخاص والعام، يعد الأول لمصر ويؤكد الرغبة المتبادلة بين البلدين على تعزيز شراكاتهما.

 

من جهته، قال جان باتريك لاجونشير، المدير العام لمجموعة سان جوزيف للمستشفيات والمسئول عن قسم الصحة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية فى فرنسا إنهم أدركوا أن هناك عزيمة وحماسا من قبل الجانب المصرى من أجل تنفيذ ووضع نظام صحى طموح مثمر للغاية، وهو ما دفع الشركات الفرنسية المشاركة فى هذا المنتدى إلى بحث تعزيز المشاركة بين البلدين.

 

وأضاف أن التعاون بين فرنسا ومصر يهدف إلى تنفيذ نظام صحى وتدريب الأطباء المصريين وتعزيز الشراكة مع القطاع العام والخاص.

 


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