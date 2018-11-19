دراسات اسلامية ببنى سويف تكرم محرر اليوم السابع فى احتفالية المولد النبوى

فريق المحافظات

كرمت كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بجامعة الازهر فرع بنى سويف الزميل أيمن لطفى نائب رئيس قسم المحافظات بالجريدة - مدير مكتب بنى سويف، وعددا من الدعاة والأدباء والمبدعين من أبناء المحافظة لتميزهم فى مجال عملهم وما قدموه من خدمات للنهوض بالكلية.

وذلك خلال "إحتفالية المولد النبوى الشريف" التى اقيمت اليوم بمقر الكلية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل بحضور الدكتور عاصم سلامه نائب محافظ بنى سويف والدكتورة حنان عبد العزيز عميد الكلية ودكتور حسن درويش مدرس الحديث، ودكتور يوسف الشيخ مدرس العقيدة - رئيس لجنة المجتمع وتنمية البيئة ، ودكتور أحمد إبراهيم استاذ أصول الدين، وعلى صلاح مدير الكلية، ومها صبرى وأحمد سعد مسؤولى العلاقات العامة بالكلية.

وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم ومحاضرة عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره فى العالمين ، كما قدمت الطالبات أناشيد وتواشيح وقصائد دينية نالت إعجاب الحاضرين .

وفى نهاية الاحتفالية سلم نائب المحافظ وعميد الكلية شهادات تقدير لكل من الصحفى أيمن لطفى، والشيخ عادل حيدر مدير الإرشاد الدينى بمديرية الأوقاف، والمخرج المسرحى حسين الهوارى، والشاعر وليد ثابت المدير التنفيذى لمؤسسة" كيميت" للثقافة والفنون، ومحمود جاد رئيس المركز القومى للفنون بمديرية الشباب، والفنانة التشكيلية آمال هشام، بالإضافة إلى الطالبات الفائزات فى مسابقة الحديث النبوى.



تكريم الزميل ايمن لطفى بكلية الدراسات الاسلامية



تكريم الشاعر وليد ثابت



تكريم الشيخ عادل حيدر



تكريم المخرج حسين الهوارى