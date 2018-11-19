video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حركة طالبان: لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أمريكا بشأن محادثات السلام

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:33 م
حركة طالبان: لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أمريكا بشأن محادثات السلام حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات التى أجرتها الحركة مع المبعوث الأمريكى الخاص للمصالحة فى أفغانستان زلماى خليل زاد.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين، عن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة قوله " أنه تم إجراء محادثات مبدئية إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق فى أى من القضايا".

وكان زلماى خليل زاد قد أعرب عن أمله فى التوصل إلى اتفاق سلام فى أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى العشرين من أبريل العام القادم، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام مع "طالبان" فى قطر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 30 شرطيا فى هجوم لحركة طالبان بولاية فراه الأفغانية

قطريليكس: الدوحة توسطت لدى باكستان للإفراج عن أحد مؤسسى حركة طالبان

حركه طالبان

افغانستان

امريكا

محادثات السلام مع امريكا




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة