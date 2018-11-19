حركة طالبان: لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أمريكا بشأن محادثات السلام

كابول (أ ش أ)

أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات التى أجرتها الحركة مع المبعوث الأمريكى الخاص للمصالحة فى أفغانستان زلماى خليل زاد.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين، عن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة قوله " أنه تم إجراء محادثات مبدئية إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق فى أى من القضايا".

وكان زلماى خليل زاد قد أعرب عن أمله فى التوصل إلى اتفاق سلام فى أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى العشرين من أبريل العام القادم، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام مع "طالبان" فى قطر.