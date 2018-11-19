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حجز 3 عاطلين صوروا فيديو داخل مقبرة بالتبين 24 ساعة للتحريات

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:55 م
حجز 3 عاطلين صوروا فيديو داخل مقبرة بالتبين 24 ساعة للتحريات مقابر - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة التبين الجزئية، بحجز 3 عاطلين، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، حول اتهامهم بتسجيل مقطع فيديو داخل مقبرة، بالتبين وبثه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان نبش للقبور بمقابر التبين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت بث فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تحت عنوان نبش القبور بمقابر التبين، وباستخدام التقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، انتقاما من حارس المقابر وطمعا فى طرده والعمل بدلا منه على حراسة المقابر.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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