video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس عامل قمامة 4 أيام لإشعاله النار فى بائع طلب ممارسة الشذوذ معه

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:55 م
حبس عامل قمامة 4 أيام لإشعاله النار فى بائع طلب ممارسة الشذوذ معه حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، حبس عامل قمامة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بإشعال النيران ببائع متجول بعد مشادة بينهما لرفض المتهم ممارسة الشذوذ الجنسى معه.
 
وتلقى المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في منزل بشارع جمال عبدالناصر الكائن في دائرة القسم.
 
جرى إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل العميد عبدالله جلال رئيس مفرع البحث الجنائي وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تم العثور على جثة صاحب المنزل ويدعى (ز. م. س.- 68 سنة- بائع ملابس متجول) متفحمة ووجود آثار قيد على قدميه كما وجد معصوب العينين.
 
جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتوصل فريق البحث إلى أن آخر رؤية للمجني عليه، كانت بصحبة شخص يدعى (م. ع. ح.-  18 سنة- عامل قمامة).
 
وألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مساء يوم الحادث أثناء جمعه القمامة بمنطقة الخصوص تعرف على المجني عليه، وأخبره أنه سيصطحبه للعمل معه مقابل 60 جنيها يوميا، فتوجه لمسكن الأخير، وعقب دخولهما المسكن طلب منه المجني عليه خلع ملابسه، فقام المتهم بخلعها ظنا منه أنه سيرتدي ملابس للعمل، وحدثت مشادة بينهما تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب، وقام بتوثيقه من يديه وقدميه وتعصيب عينيه، وأحضر أسطوانة البوتاجاز من الحمام ووجهها صوب المجني عليه، وأشعل النيران بها وأسرع هاربا من مكان الواقعة.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس 4 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة 6 أكتوبر

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة