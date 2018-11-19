حبس عامل قمامة 4 أيام لإشعاله النار فى بائع طلب ممارسة الشذوذ معه

قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، حبس عامل قمامة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بإشعال النيران ببائع متجول بعد مشادة بينهما لرفض المتهم ممارسة الشذوذ الجنسى معه.

وتلقى المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في منزل بشارع جمال عبدالناصر الكائن في دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل العميد عبدالله جلال رئيس مفرع البحث الجنائي وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تم العثور على جثة صاحب المنزل ويدعى (ز. م. س.- 68 سنة- بائع ملابس متجول) متفحمة ووجود آثار قيد على قدميه كما وجد معصوب العينين.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتوصل فريق البحث إلى أن آخر رؤية للمجني عليه، كانت بصحبة شخص يدعى (م. ع. ح.- 18 سنة- عامل قمامة).

وألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مساء يوم الحادث أثناء جمعه القمامة بمنطقة الخصوص تعرف على المجني عليه، وأخبره أنه سيصطحبه للعمل معه مقابل 60 جنيها يوميا، فتوجه لمسكن الأخير، وعقب دخولهما المسكن طلب منه المجني عليه خلع ملابسه، فقام المتهم بخلعها ظنا منه أنه سيرتدي ملابس للعمل، وحدثت مشادة بينهما تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب، وقام بتوثيقه من يديه وقدميه وتعصيب عينيه، وأحضر أسطوانة البوتاجاز من الحمام ووجهها صوب المجني عليه، وأشعل النيران بها وأسرع هاربا من مكان الواقعة.