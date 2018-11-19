حبس شقيقين قتلا صاحب صالة بلياردو بمصر القديمة لخلاف على فرم كيلو لحم

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار إيهاب سعيده وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل صاحب محل بلياردو والشروع في قتل شقيقه بسبب الخلاف على فرم كيلو لحم.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية عندما، تلقى المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين الطرف الأول "طارق.م" جزار، وشقيقة "أحمد" جزار، والطرف الثاني "شعراوى أحمد" صاحب صالة بلياردو وشقيقه "على"، أسفرت عن مقنل أحدهما وإصابة الآخر بإصابات خطيرة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وبالفحص تبين وجود جثة "شعراوي" بها عدة طعنات، وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة، تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية، وجود خلافات قديمة بين الطرفين، وأن الطرف الأول منذ فترة حرر محضرا ضد الطرف الثاني يتهمه بسرقة مبالغ مالية من داخل محل الجزارة، وتجمع بعض الأهالي وتم الصلح بينهما، ويوم الحادث توجه "شعراوي" لمحل الجزارة لفرم كيلو لحمة، فنشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحريات، أن المجنى عليه عاد إلى صالة البلياردو، واستعان بشقيقه وتوجهوا لمحل الجزارة، ونشبت بينهما مشاجرة قام الطرف الثانى بإلقاء مياه نار "مادة كاوية" على الطرف الأول، فقام الطرف الأول بالتعدي عليهما بالساطور، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بإصابات خطيرة، دخل على إثرها غرفة العناية المركزة.

وأمر اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، تم إعداد عدة أكمنة، تمكن المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.