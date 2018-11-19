حبس تشكيل عصابى بالدقهلية قبل تهريبهم نصف مليون قرص مخدر خارج البلاد

الدقهلية شريف الديب

أمر مدير نيابة نبروه بالدقهلية بحبس ثلاثة متهمين بمحاولة تهريب نصف مليون قرص مخدر خارج البلاد داخل خلايا نحل أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورد معلومات لضباط وحدة مباحث مركز نبروه اكدتها التحريات السرية تفيد قيام كل من محمود س ع ٣٨ عام عامل وايمن ي ع ٢٥ سنة مسجل فئة ج سرقات عامة واحمد ز ع ٢٤ عامل ويقيمون دائرة مركز نبروه بتكوين تشكيل عصابى بزعامة الاول تخصص فى الاتجار فى الاقراص والمواد المخدرة خاصة التخليقية منها وذلك بالاعداد لتهريبها خارج البلاد باستخدام وسائل احترافية حيث اكدت التحريات الى اعتزامهم تهريب كمية كبيرة من اقراص الكبتاجون المخدرة داخل قطع خشبية مجوفة من الداخل والتى تستخدم فى تصنيع خلايا النحل كانوا قو اعدوها بورشة النجارة خاصة الثانى.

و بتقنين الاجراءات تم إعداد مامورية باشراف اللواء مدير المباحث، والعميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية، ضمت ضباط وحدة مباحث المركز اسفرت عن ضبطهم داخل الورشة المشار اليها وعثر داخل الاخشاب المشار اليها على عدد نصف مليون قرص كبتاجون ٥٠٠٠٠٠ قرض كبتاجون مخدر . اعترفوا بصحة التحريات وما اسفر عنه الضبط والتفتيش وبالعرض على النيابة قررت حبسهم ٤ايام احتياطيا