جمعية مستثمرى أكتوبر تطلق مبادرة "شغلك بين إيديك"

كتب هانى الحوتى

تطلق جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، مبادرة "شغلك بين ايديك"، فى مؤتمر صحفى يوم الأربعاء المقبل.

وقال ريمون نبيل عطا الله عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، رئيس لجنة التشغيل بالجمعية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مبادرة "شغلك بين ايديك" تهدف إلى توفير فرص العمل الجادة للباحثين عن العمل من الجنسين فى جميع القطاعات الصناعية المتخصصة وغير المتخصصة فى مصانع مدينة السادس من أكتوبر، كما تهدف المبادرة إلى توظيف الشباب غير الفنى وتعليمهم وتدريبهم داخل المصانع.

وكانت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، قد أعلنت عن تنظيم ملتقى توظيف منذ أسبوعين تقدم له 550 شابا، تم قبول 330 بمصانع وشركات المدينة، وتم تسجيل بيانات غير المقبولين لترشيحهم مباشرة للمصانع التى تحتاج لعمالة.