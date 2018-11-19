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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:04 م
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جمارك مطار برج العرب الدولى تحبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:00 م
جمارك مطار برج العرب الدولى تحبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية جمارك مطار برج العرب
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع مباحث المطار من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .
 
البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 696 القادمة من إسطنبول اشتبه كلا من سامى الزغبى رئيس الورديه وشبل السعيد مأمور الحركة فى الراكب و . ع . م مصري الجنسية  قادم من تركيا حيث بدا عليه علامات القلق والارتباك. 
 
وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركيه أجاب بالنفى وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفه أحمد مصطفى ومينا رياض تحت إشراف إسلام قبارى مدير إلادارة  فتبين وجود أجسام معتمه أكدت الاشتباه .
 
وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك  قرر تشكيل لجنه من كلا من شبل السعيد وعادل متولى وعلى محمد ومحمود الجزار مأمورى الحركة وصلاح الدين مصطفى مأمور أمن جمركى تحت أشراف سامى الزغبى رئيس الوردية بحضور طارق عبد المنعم رئيس قسم الأمن الجمركي وذلك لتفتيش الراكب تفتيشا ذاتيا وتفتيش أمتعته بكل دقه 
 
وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 300  قطعةمن الأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية مخبأة بحقائبة بين طيات الملابس لم يقر عنها وبلغت قيمه التعويضات المستحقة  228 ألف جنيه.
 
وقرر محمود فرغلى مدير عام مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 63 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات. 
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى رئيس قطاع العمليات بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.
 
 
 
 
 

 


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