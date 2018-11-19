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جامعة عين شمس تكرم الفائزين فى مسابقتى أفضل كلية ومركز

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:49 م
جامعة عين شمس تكرم الفائزين فى مسابقتى أفضل كلية ومركز جامعة عين شمس تكرم الفائزين فى مسابقتى أفضل كلية و مركز
كتب محمود راغب
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 نظم قطاع شئون خدمة البيئة و تنمية المجتمع بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، و برئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وإشراف سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع، احتفالية لتكريم الفائزين فى المسابقة السنوية لأفضل كلية ومركز ووحدة ذات طابع خاص في مجال خدمة المجتمع .

وأقيمت الاحتفالية بحضور عمداء مختلف الكليات ووكلائها لشئون خدمة المجتمع وأمناء الكليات ومديرى المراكز و الوحدات ذات الطابع الخاص و أعضاء مجلس شئون خدمة المجتمع و من بينهم الدكتور يوسف وهبه مسعد عضو المجالس القومية المتخصصة برئاسة الجمهورية بالمجلس القومي للخدمات و التنمية المجتمعية و الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

وفي كلمته هنأ الدكتور نظمي عبد الحميد جميع الفائزين ، مؤكداً أن إدارة الجامعة تسعى دائماً لتحقيق الأفضل بكافة قطاعاتها و كلياتها و مراكزها ، بما يحقق مستوى راق من الخدمة لكافة عملائها باعتبارها مؤسسة أكاديمية و بحثية ذات ميزة تنافسية ، لافتاً إلى أن ذلك يصب فى صالح رفع التصنيف الدولي للجامعة.

و أشار سمير عبد الناصر رئيس لجنة التقييم إلى أن عملية التقييم تتم وفق معايير واضحة و محايدة و بمنتهى الشفافية و النزاهة ، و أنه يتم وضع نقاط للتقييم الفني و الإداري و المالي، مضيفا أنه تم الاتفاق على تحديث معايير التقييم لتشمل عناصر جديدة من بينها المشاركة الإيجابية في مختلف أنشطة قطاع خدمة المجتمع .

و خلال الاحتفالية تم إعلان الفائزين بالمراكز و إهدائهم الدروع و شهادات التقدير و المكافآت المالية، حيث حصلت كلية التجارة المركز الأول بين الكليات النظرية، و تسلم الجائزة كل من الدكتور خالد قدرى عميد الكلية و الدكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، وفازت كلية الطب برئاسة الدكتور محمود المتيني بالمركز الأول بين الكليات العملية و تسلم الجائزة الدكتورة شهيرة موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و سلوى أبو النصر أمين الكلية .

وفازت كلية البنات بالمركز الثاني بين الكليات النظرية و تسلم الجائزة الدكتورة رقية شلبي عميد الكلية و خالد لمعي أمين الكلية، وكلية الهندسة المركز الثاني بين الكليات العملية و تسلم الجائزة الدكتور عمر محمد الحسيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ، و فاز مركز بحوث الشرق الأوسط و الدراسات المستقبلية التابع للجامعة بالمركز الأول تسلم الجائز الدكتورنظمي عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة و الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز .

و فازمركز الدراسات و البحوث والخدمات المتكاملة التابع لكلية البنات بالمركز الأول بين المراكز التابعة للكليات و تسلم الجائزة الدكتورة رقية شلبي عميد الكلية والدكتورة هيام شاهين مدير المركز، و فاز أيضاً مركز البحوث و الدراسات التجارية و الإحصائية التابع لكلية التجارة بالمركز الأول و تسلم الجائزة كلاً من الدكتور خالد قدري عميد الكلية والدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث و مدير المركز.

كما فاز مركز الدراسات و الاستشارات الزراعية التابع لكلية الزراعة بالمركز الثاني و تسلم الجائزة الدكتور أحمد جلال عميد الكلية و الدكتور ولاء محمد عبد الغني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد الحليم حمد مدير المركز.

 

 


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