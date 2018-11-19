توسعة وتطوير شارع الفالوجا بالعجوزة لاستيعاب الكثافات المرورية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة بمحافظة الجيزة، أن الإدارات الميدانية بالحى قامت بتطوير وتوسعة شارع الفالوجا بالعجوزة، وإزالة جزء من الرصيف المجاور للعقارات بدءا من شارع النيل في إتجاه شارع الغيث كما تم تركيب البردورة و فرش الدقشوم على المساحة التي تم توسعتها بجوار سور مستشفى العجوزة و تبليط الرصيف الجديد و تركيب كشافات الإنارة في مكانها الجديد.

وأضاف رئيس الحى، أنه تم رفع المخلفات و تقليم الأشجار وإزالة المتهالك منها و زرع أشجار جديدة على الرصيف الجديد بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة، مشير إلى أن توسعة الشوارع يأتى لحل الأزمة المرورية واستيعاب الكثافات.