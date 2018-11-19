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تفاصيل العثور على جثة متفحمة بالخصوص.. القاتل: كان يريد الشذوذ الجنسى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:21 م
تفاصيل العثور على جثة متفحمة بالخصوص.. القاتل: كان يريد الشذوذ الجنسى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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شهد شارع جمال عبدالناصر بمدينة الخصوص، واقعة قتل شنيعة حيث قام عامل قمامة بأشعال النيران بجسد بائع ملابس متجول، بعد خداعه له وإيهامه بعمل، ولكنه أراد أن يهتك عرضه فانتفض العامل جراء تلك العمل الأثم، وقام بإشعال النيران فيه لتخلص منه.

 

وتوالت اعترافات المتهم خلال تحقيقات البحث الجنائى بالخصوص، قائلا: "اسمى محمد 18سنة، أقيم بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، وأعمل بجمع القمامة، نشأت فى أسرة فقيرة، فأعيش مع أشقائى الخمسة بحجره بالبدروم، وأخرج لجمع القمامة من أجل لقمة العيش، والفقر حرمنى من كل شى وأصبحت حياتى كلها من أجل العمل لكى استطيع العيش وأساعد والدتى التى تعمل بالبيوت لتربى أشقائى".

 

وتابع المتهم: "منذ فترة بأتى إلى منطقة الخصوص لجمع قمامة، وبفضل الله وجدت لقمة عيش كويسة بالمنطقة، وكنت أحمد الله على فضله، ومرت الأيام وخلال عملى تعرفت المجنى عليه، ظننت فيه الخير، حيث أنه رجل كبير بالسن وتعرف على خلال عملى بالقمامة، وطلب منى أن أذهب معه لتنظيف منزله نظير 60 جنيها فرحت كثيرًا، وعلى الفور ووافقت على طلبه".

 

وأكمل المتهم اعترافاته: "ذهبت معه إلى منزله الكائن بشارع جمال عبد الناصر بالخصوص، وفور دخولى مسكنة طلب منى أن لأخلع ملابسى فوافقت على ذلك، تحسبًا أنه يريد إعطائى ملابس أخرى، ولكن سرعان ما تحول ذالك الرجل العجوز إلى ذئب بشرى، يريدنى أن أمارس معه الشذوذ الجنسى نظير تلك الأموال التى عرضها على، وعندما رفضت هددنى بقتلى وفضحى أمام الأهالى بأننى ذو سلوك غير سوى ونشبت مشاده كلاميه بيننا".

 

وتابع المتهم ودموعه تنزرف من عيناه: "لم أصدق ما حدث أنا كل غرضى العمل من أجل لقمة العيش واستشطت غيظا، إنى أثأر لشرفى من ذالك العجوز، فقمت بضربه وتوثيق يديه وقدميه وتعصيب عيناه، وأحضرت أسطوانة بوتاجاز من الحمام ووجهتها صوبه واشتعلت النيران فيه لكى انتقم منه وردد المتهم، وهو يبكى ضيع حياتى منه لله ويستاهل الموت ألف مرة".

 

ومن جانبها قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الجثة على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بشقة بشارع جمال عبد الناصر بالخصوص، تم انتقال العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى على الفور وتم العثور على جثة متفحمة للمدعو زكريا. م 68 سنة بائع، وتبين من تحريات المباحث حول الواقعة أن وراء ارتكابها "محمد. ع" 18سنة، جامع قمامة مقيم بأطفيح الجيزة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18337جنح الخصوص، وتولت النيابة التحقيق.


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