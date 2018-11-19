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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:52 م
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تعرف على أسعار السمك اليوم الاثنين 19-11-2018

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:40 م
تعرف على أسعار السمك اليوم الاثنين 19-11-2018 أسماك - أرشيفية
أسماء أمين
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استقرت أسعار بيع الأسماك للجملة اليوم الاثنين 19-11-2018، طبقاً لبيانات أسعار سوق العبور، وسجل سعر بيع السمك البلطى ما بين 22 – 25 جنيها للكيلو بحسب النوع.

وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28 – 34 جنيها للكيلو، دون تغيير، وسجل سعر سمك القراميط من 10 -29  جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها.

وسجل سعر المكرونة الخليجى ما بين 32 – 40 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسى ما بين 59 – 67 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، وبلغ سعر المابوريا من 30 -125 جنيها

ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 ويصل إلى 420 جنيها للكيلو.


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