video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تصديرى المفروشات: غزو أسواق إفريقيا يحتاج لدعم كبير للصادرات

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:00 ص
تصديرى المفروشات: غزو أسواق إفريقيا يحتاج لدعم كبير للصادرات وزير قطاع الاعمال العام يفتتح المعرض
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن قطاعات المفروشات والغزل والنسيج والملابس، بحاجة إلى تواجد أقوى فى إفريقيا الفترة المقبلة لتحقيق زيادة فى الصادرات.

وأضاف "أحمد" لـ"اليوم السابع"، أن غزو إفريقيا يحتاج لدعم ومساندة كثيرة للصادرات، ولا سيما أن هناك صعوبات تتعلق بالنقل والتواجد، علاوة على أن دول الشرق الأدنى لها التواجد الأكبر فى القارة، مما يستلزم جهد كبير من قطاعات الغزل والنسيج لتواجد المنتج المصرى فى إفريقيا، لافتا لأهمية صرف المساندة التصديرية وفق ما أعلنه وزير المالية مؤخرا.

وأشاد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، بمعرض "ديستنشن أفريقيا" المقام حاليا فى مصر والذى افتتحه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بحضور رؤساء المجالس التصديرية المختصة، وهو أكبر المعارض الهادفة لتصدير للقطاعات النسجية من الملابس الجاهزة، الغزل والمنسوجات، المفروشات المنزلية، والإكسسوارات والقطاع يعول كثيرا عليه لزيادة الصادرات المصرية للقارة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تصديرى المفروشات يشيد بتصريحات وزير المالية حول صرف المساندة التصديرية

اجتماع لـ"تصديرى المفروشات" لمناقشة تأخر صرف المساندة التصديرية

تصديرى المفروشات

الغزل والنسيج

سعيد احمد

التصدير لافريقيا

قطاع الاعمال العام




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة