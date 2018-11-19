تصديرى المفروشات: غزو أسواق إفريقيا يحتاج لدعم كبير للصادرات

كتب عبد الحليم سالم

قال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن قطاعات المفروشات والغزل والنسيج والملابس، بحاجة إلى تواجد أقوى فى إفريقيا الفترة المقبلة لتحقيق زيادة فى الصادرات.

وأضاف "أحمد" لـ"اليوم السابع"، أن غزو إفريقيا يحتاج لدعم ومساندة كثيرة للصادرات، ولا سيما أن هناك صعوبات تتعلق بالنقل والتواجد، علاوة على أن دول الشرق الأدنى لها التواجد الأكبر فى القارة، مما يستلزم جهد كبير من قطاعات الغزل والنسيج لتواجد المنتج المصرى فى إفريقيا، لافتا لأهمية صرف المساندة التصديرية وفق ما أعلنه وزير المالية مؤخرا.

وأشاد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، بمعرض "ديستنشن أفريقيا" المقام حاليا فى مصر والذى افتتحه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بحضور رؤساء المجالس التصديرية المختصة، وهو أكبر المعارض الهادفة لتصدير للقطاعات النسجية من الملابس الجاهزة، الغزل والمنسوجات، المفروشات المنزلية، والإكسسوارات والقطاع يعول كثيرا عليه لزيادة الصادرات المصرية للقارة.