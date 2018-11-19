تركى المالكى: الأمم المتحدة تؤكد دعم التحالف للوصول إلى حل سياسى فى اليمن

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قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى، إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس أكد دعم قيادة القوات المشتركة للتحالف للوصول إلى حل سياسى فى اليمن خلال كلمته التى ألقاها أمام مجلس الأمن.

وأشار المالكى فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين بالرياض أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ إلى أنه جرى عقد اجتماع اللجنة الرباعية الاقتصادية الخاص بشأن اليمن، الذى ضمّ المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، مفيدا أنه جرى خلال الاجتماع اتخاذ بعض الخطوات لتحسين الاقتصاد اليمني، مبيناً أن التحالف دعم خطة الاستجابة للعمليات الإنسانية الشاملة لليمن بأكثر من مليار دولار عن طريق المملكة، والإمارات، و الكويت، فيما بلغ ما قدمته المملكة منذ عام 2014 حتى الآن أكثر من 13 مليار دولار، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ودعم الاقتصاد اليمنى ضمن العمليات الإنسانية الشاملة فى اليمن.



وقال إن الميليشيات تواصل انتهاكاتها فى الداخل اليمنى وتجاهل القانون الدولى والإنساني، حيث قامت مليشيا الحوثى بزراعة الألغام فى بعض الأماكن بشكل عشوائى بمدينة الحديدة, كما تستخدم "أكياس" برنامج الغذاء العالمى لوضع مادة الـ TNT بداخلها لتشتيت الانتباه.



وأضاف أن مليشيا الحوثى تواصل زراعة الألغام فى مطاحن البحر الأحمر, كما قاموا بتدمير مسجد بالحديدة, مشيراً إلى أن التحالف والجيش الوطنى والفرق الهندسية نزعوا خلال الأسبوع الماضى أكثر من 200 لغم فى محافظة حجة, فيما يستخدمون المدنيين كدروع بشرية ويجندونهم, كما يواصلون أعمالهم المخالفة للقانون الدولى والإنسانى فى تجارة المخدرات والأسلحة بجميع أنواعها.

وأشاد بجهود التحالف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتواصلة لدعم أبناء الشعب اليمني, خصوصاً الجهود التى يبذلها التحالف فى إعادة الأطفال المجندين من قبل مليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن عدد التصاريح التى أصدرتها قيادة التحالف بلغت 34 ألفا و435 تصريحاً، منوهاً بجهود قيادة التحالف فى تدشين العملية التعليمية ضمن حملة "تعليمي" فى جزيرتى الفتش وبكلان.

وأوضح أن قوات الجيش الوطنى اليمنى وبدعم من التحالف نفذت بصعدة فى محور الملاحيظ عمليات تعرضية جوية ناجحة تمكنت من خلالها من إحكام السيطرة على الملاحيظ، مشيراً إلى أن العمليات مستمرة باتجاه مران، كما تقوم القوات فى محور الضالع باشتباكات مع مليشيا الحوثي.

وأشار إلى أن القوات الموالية للشرعية فى محور تعز بالجبهة الشرقية تمكنت من استهداف وتدمير مدفع مضاد للطيران من عيار 23 مليمتراً, بينما توجد اشتباكات بين قوات الجيش الوطنى والميليشيات فى صرواح بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة, حيث جرى خلالها استهداف أحد مخازن مليشيا الحوثى فى جبل الصعيد, فيما تستمر الاشتباكات فى محور البيضاء بين القوات الموالية للشرعية والمتمردين , جرى خلالها تحرير مواقع استراتيجية فى جبل صوران, مشيراً إلى أن قوات الشرعية ما تزال تتقدم فى عملياتها العسكرية.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية فى الحديدة مستمرة بوتيرة مختلفة لأسباب كثيرة من ضمنها مراعاة عدم التسبب بأى أضرار على المدنيين، وتواجد المنظمات الإنسانية للعمل بعد أن قامت مليشيا الحوثى بتعطيل الحياة الكاملة فى الحديدة وتعطيل خروج وتدفق المواد التجارية من ميناء الحديدة للمحافظات اليمنية كافة، مشيرا إلى أن المتمردين يظهر عليهم اليأس والانهزام, إثر العمليات العسكرية, فيما استعرض المالكى عدداً من العمليات التى جرى خلالها استهداف وتدمير عدة مواقع وعناصر تابعة للميليشيات.

يذكر أن عدد الصواريخ البالستية التى أطلقت باتجاه المملكة حتى الآن بلغ 207 صواريخ، كما وصل عدد المقذوفات إلى 68 ألفا و534 مقذوفاً، فيما بلغ إجمالى خسائر مليشيا الحوثى 203 من مواقع أسلحة ومعدات خلال الفترة من 12 نوفمبر حتى 19 نوفمبر 2018، بينما وصل عدد القتلى منهم إلى 817 قتيلاً.