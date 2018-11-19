ترامب يهاجم قاتل أسامة بن لادن.. ويؤكد: من أنصار كلينتون وأوباما

كتبت ريم عبد الحميد

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضابط سابق بالجيش الأمريكى والذى أشرف على عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وأسر الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين، ووصفه بأن من مؤيدى هيلارى كلينتون.

وقال ترامب فى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أذيعت أمس الأحد، إن ويليام ركفاين، قائد العمليات الخاصة والأدميرال المتقاعد من فرقة سيلز البحرية، من مشجعى هيلارى كلينتون، وداعما لأوباما، قبل أن يشير إلى أنه كان عليه أن يقبض على أسامة بن لادن بشكل أسرع مما حدث.

وقال ترامب: "أم يكن الأمر ليكون جميلا لو أننا قبضنا على أسامة بن لادن قبل وقت مما حدث"، مشيرا إلى أن الجميع كان يعرف أن بن لادن كان يعيش فى باكستان.

وتأتى تصريحات ترامب لتصعد الحرب الكلامية التى بدأت العام الماضى عندما اعتبر الضابط المتقاعد وصف ترامب للإعلام بأنه عدو الشعب التهديد الأكبر على الإطلاق للديمقراطية الأمريكية.. كما دافع ركفاين عن مدير السى أى إيه السابق جون برينان، وذلك بعدما ألغى ترامب التصريح الأمنى له. وقال ركفاين فى مقال بصحيفة "واشنطن بوست" إن "ترامب، وبدلا من أن يضع الآخرين فوق نفسه ويقدم نموذجا وقدوة، قد أحرجنا فى أعين أطفالنا وأذلنا على الساحة العالمية والأسوأ على الإطلاق أنه قسمنا كأمة".

وردا على تصريحات ترامب، قال ركفاين إنه لم يدعم كلينتون او أى شخص أخر فى الانتخابات الرئاسية عام 2016، وأنه كان داعما لبارك أوباما وجورج دبليو بوش الذين عمل معهما أثناء ارتدائه الزى العسكرى.