video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بسبب مبيعات العرب والأجانب

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:55 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بسبب مبيعات العرب والأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 799.577 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 284 مليون ورقة مالية بقيمة 996 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 29.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.56%، والعرب على 13.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.83%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 60.3 مليون جنيه، 67.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 48.4 مليون جنيه، 18.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 59.7 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2235 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.49% عند مستوى 13693 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.33% عند مستوى 689 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1733 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بالم هيلز" تجمع 1.26 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى للاكتتاب

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

السويدى إليكتريك: تراجع إيرادات الشركة إلى 30.3 مليار جنيه خلال 9 شهور

البورصة توقع اتفاقية تعاون مع شركة القاهرة للاستثمار لنشر الثقافة المالية

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مشتريات مصرية

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة