تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بسبب مبيعات العرب والأجانب

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 799.577 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 284 مليون ورقة مالية بقيمة 996 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 29.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.56%، والعرب على 13.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.83%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 60.3 مليون جنيه، 67.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 48.4 مليون جنيه، 18.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 59.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2235 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.49% عند مستوى 13693 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.33% عند مستوى 689 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1733 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.