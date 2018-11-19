تحرير 1325 مخالفة مرورية وفحص 32 جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية، مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير1325مخالفة مرورية متنوعة.

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، حملة مكبرة والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ 6 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و16 قرار تعدى على منافع الرى، و12 قرار تعدى على منافع نهر النيل، و6 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 2112 متر تقريباً، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و4 أحكام قضائية .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، وتم فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 32 شخص، وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 4 أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة، وتم فحص 16شقة مفروشة، و32 شخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم .