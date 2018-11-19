video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تجمع محتجين خلال محاكمة زعماء حركة "احتلال هونج كونج"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:05 ص
تجمع محتجين خلال محاكمة زعماء حركة "احتلال هونج كونج" الرئيس الصينى
هونج كونج (رويترز)
إضافة تعليق

تجمع أكثر من 100 محتج أمام محكمة بهونج كونج فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين تأييدا لثلاثة من زعماء حركة للعصيان المدنى برزت عام 2014 تحت اسم "احتلال هونج كونج" والذين يواجهون اتهامات لها صلة بالإخلال بالنظام العام.

 

ويواجه أستاذ القانون بينى تاى(54 عاما) وأستاذ الاجتماع تشان كين مان(59 عاما) والقس المتقاعد تشو يى مينج (74 عاما) 3 اتهامات تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

 

وتبلغ أقصى عقوبة لكل من هذه الاتهامات الثلاثة السجن سبع سنوات. ويواجه ستة آخرون اتهامات فى قضية تأتى فى الوقت الذى تواجه فيه الحريات المدنية بهونج كونج ضغوطا متزايدة. ولوح المحتجون بمظلات صفراء تمثل رمزا للحركة المطالبة بالديمقراطية وهم يهتفون "أريد حق التصويت العالمى".

 

وحمل محتج آخر مظلة كتب عليها "السلطة للشعب"، وكان هؤلاء الزعماء الثلاثة قد أعلنوا وخططوا لحملة للعصيان المدنى بلا عنف فى 2013 لاحتلال الشوارع فى الحى التجارى بوسط هونج كونج إذا لم تسمح الصين بانتخابات ديمقراطية حقيقية لزعيمها المقبل.

 

وبرزت حملة "احتلال" فى سبتمبر 2014 وأصبحت جزءا تحول إلى أكبر تحد شعبى لزعماء الحزب الشيوعى الصينى منذ مظاهرات ميدان تيانانمين فى بكين فى 1989.

 

وتظاهر مئات الآلاف فى شوارع هونج كونج فى عمليات احتلال دائمة ومتواصلة للطرق الرئيسية لما يقرب من 3 أشهر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الثلوج تملأ شوارع مدينة تاتشنج بإقليم شينجيانغ بالصين

إطلاق خط جوى مباشر بين لوس أنجلوس وشنيانج شرقى الصين

الصين تقول الدول المتعاونة معها لن تسقط فى فخ ديون

الصين

اخبار الصين

احتلال هونج كونج

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة