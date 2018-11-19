تجمع محتجين خلال محاكمة زعماء حركة "احتلال هونج كونج"

هونج كونج (رويترز)

تجمع أكثر من 100 محتج أمام محكمة بهونج كونج فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين تأييدا لثلاثة من زعماء حركة للعصيان المدنى برزت عام 2014 تحت اسم "احتلال هونج كونج" والذين يواجهون اتهامات لها صلة بالإخلال بالنظام العام.

ويواجه أستاذ القانون بينى تاى(54 عاما) وأستاذ الاجتماع تشان كين مان(59 عاما) والقس المتقاعد تشو يى مينج (74 عاما) 3 اتهامات تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

وتبلغ أقصى عقوبة لكل من هذه الاتهامات الثلاثة السجن سبع سنوات. ويواجه ستة آخرون اتهامات فى قضية تأتى فى الوقت الذى تواجه فيه الحريات المدنية بهونج كونج ضغوطا متزايدة. ولوح المحتجون بمظلات صفراء تمثل رمزا للحركة المطالبة بالديمقراطية وهم يهتفون "أريد حق التصويت العالمى".

وحمل محتج آخر مظلة كتب عليها "السلطة للشعب"، وكان هؤلاء الزعماء الثلاثة قد أعلنوا وخططوا لحملة للعصيان المدنى بلا عنف فى 2013 لاحتلال الشوارع فى الحى التجارى بوسط هونج كونج إذا لم تسمح الصين بانتخابات ديمقراطية حقيقية لزعيمها المقبل.

وبرزت حملة "احتلال" فى سبتمبر 2014 وأصبحت جزءا تحول إلى أكبر تحد شعبى لزعماء الحزب الشيوعى الصينى منذ مظاهرات ميدان تيانانمين فى بكين فى 1989.

وتظاهر مئات الآلاف فى شوارع هونج كونج فى عمليات احتلال دائمة ومتواصلة للطرق الرئيسية لما يقرب من 3 أشهر.