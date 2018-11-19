تجديد حبس 10 متهمين بألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حوريا الغينى

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 10 أعضاء ألتراس الأهلى 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى وحوريا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

المتهمون هم: محمود محمد همام، ومحمد أحمد ياسين، وأدهم جابر محمد، وليد صلاح فتح الله، ومحمد أحمدى، ومحمد حسن مسعود، وعمر رضا، وأحمد محمد على، وعبد الله مرزوق، وحسن كرم محمد، فى القضية رقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.