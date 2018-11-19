تجديد حبس قاتلى شاب بسبب علاقة غير شرعية مع فتاة بالتبين

كتب على عبد الرحمن

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس المتهمين بقتل شاب فى التبين بسبب علاقة غير شرعية مع ابنة أحدهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من ربة منزل يفيد تغيب نجلها "م.م" 25 سنة، عامل، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتغيب كان على علاقة بفتاة ورفض أهلها زواجه منها.

وبتقنين الإجراءات والتحريات الأمنية، تبين أن المتغيب أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة، وتشاجر على إثرها مع أسرتها، وتبين أن والد الفتاة قام بمساعدة أحد أقاربه باستدراج الضحية وقتله من خلال ضربه بآلة حادة على مؤخرة رأسه ودفن جثته فى منطقة جبلية متاخمة لمدينة التبين.

وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما العثور على جثة الضحية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.