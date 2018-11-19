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تأجيل محاكمة 3 متهمين شرعوا بسرقة مواطنة بالطريق العام لـ 21 نوفمبر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:58 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين شرعوا بسرقة مواطنة بالطريق العام لـ 21 نوفمبر محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين، شرعوا فى سرقة مواطنة بالطريق العام بالجيزة، لجلسة 21نوفمبر.
 
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية عبد المنهم عبد الستار، ومحمد أحمد الجندى، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف.
 
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، "علاء عادل ومصطفي السيد، وسيد شعبان" تهمة الشروع في سرقة المنقولات المبينة  بالأوراق، المملوكة للمجني عليها رحاب مشرف بطريق الإكراه الواقع عليها حال سيرها بالطريق العام.
 

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