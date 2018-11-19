video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"ضرب كمين المنوات" لـ 17 ديسمبر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:34 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـ"ضرب كمين المنوات" لـ 17 ديسمبر المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات"، لجلسة 17 ديسمبر المقبل لاستمرار المرافعة وعرض متهمين على الطب الشرعى لبيان حالتهم الصحية.

اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من احمد ربيع سيد محمد ابو السعود " محبوس " ، علي محمود عبد الله إمام " محبوس "، أحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس "، وميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس "، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله " محبوس "،  محمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس "، بأنهم في غضون الفترة من ابريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم . 

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع فى محاكمة المتهمين بـ"ضرب كمين المنوات"

محاكمة المتهمين بضرب كمين المنوات

الارهاب

كمين المتوات

حوادث مضر

محاكم مصر

المستشار محمد شيرين

اخبار الحوادث الجنايات




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة