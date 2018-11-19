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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:55 م
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بوكو حرام تهاجم 3 قواعد عسكرية جديدة فى نيجيريا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:10 م
بوكو حرام تهاجم 3 قواعد عسكرية جديدة فى نيجيريا الجيش النيجيرى
أ ش أ
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أفادت مصادر مدنية وأمنية أن متطرفى بوكو حرام هاجموا ثلاث قواعد عسكرية جديدة فى شمال شرق نيجيريا خلال عطلة نهاية الأسبوع ما يؤكد التهديد المستمر للجماعة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

الأحد هاجم عناصر من تنظيم داعش فى غرب أفريقيا قاعدة فى بلدة ميتيلى قرب الحدود مع النيجر و"طردوا" القوات النيجيرية منها كما أعلن لفرانس برس ضابط طالبا عدم كشف اسمه.

وأوضح أن الجيش تمكن من استعادة القاعدة بعد تأمين تغطية جوية لكن "لم تردنا بعد معلومات عن خسائر بشرية أو مادية".

فى اليوم نفسه شن متطرفون فجرا هجوما على قاعدة أخرى فى مدينة جاجيرام على بعد 80 كلم من مايدوغورى عاصمة ولاية بورنو.

والسبت هاجم المتمردون مدينة مينوك وقتلوا جنديا واستولوا على شاحنة تابعة للميليشيا المدنية التى تقاتل إلى جانب الجيش بوكو حرام.

وقال عنصر فى الميليشيا المحلية "تصدى الجنود طوال ساعة للإرهابيين الذين انسحبوا بعدها".

وأكد الضابط "مقتل جندى فى هجوم مينوك".


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