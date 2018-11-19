بمناسبة عيد افتتاحه لـ 116 .. وزير الآثار : دخول الزوار المتحف المصرى غدا مجانا

كتب أحمد منصور - محمد عبد الرحمن

بمناسبة احتفالات مرور 116 عاما على افتتاح المتحف المصرى بميدان التحرير ، أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن المفتح سيكون مفتوح مجانا أمام الزوار غدا الثلاثاء ، مشيرا الى أن إن المتحف يضم 160 الف قطعة أثرية، وما تحتويه مخازنه أكثر من المعروض.

وقال العنانى، خلال افتتاح الجناح الشرقى وعيد ميلاد المتحف المصرى لـ 116 ، مساء اليوم ، هدفنا جذب الزوار فى جميع المتاحف المصرية، والمتحف المصرى لن يموت، وسيظل محتفظ بمكانته وهويته، والقطع الجديدة التى تم إعادتها بالسيناريو العرض المتحفى الجديد لتسلط الضوء عليها، من خلال مجموعة يويا وتويا ، مشيرا الى أنه مرتبط بالمتحف المصرى منذ30 عاما، من خلال دراسته ثم توليه مدير المتحف ثم وزير للآثار ، لافتا الى أن هناك تعاون مع وزارة التضامن الاجنماعى، لتأسيس جمعية أهلية لأصدقاء المتحف المصرى بالتحرير، تضم عدد كبير من الشخصيات العامة المرموقة، بهدف الحفاظ الإرث الحضارى بالمتحف.