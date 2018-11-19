بلاغ يتهم معلم بالتحرش جسديا بأربعة تلميذات فى مدرسة إبتدائى بدمنهور

اتهم أولياء أمور أربعة تلميذات بمدرسة إبتدائى فى دمنهور، مدرس رياضيات بالتحرش ببناتهن وملامسة مناطق حساسة.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن أولياء أمور بمدرسة إبتدائية بنطاق دائرة قسم دمنهور، حرروا محضر لتضررهم من مدرس رياضة، تحرش ببناتهن وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9273 لسنة 2018 إداري القسم.

وقررت نيابة قسم دمنهور، برئاسة أمير الوكيل مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد عاشور المحامي العام لنيابات البحيرة، بضبط وإحضار المدرس وتحريات المباحث حول الواقعة.