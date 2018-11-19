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بلاغ ضد منظم مهرجان "المبدعات العرب" يتهمه بالإساءة للدولة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:59 م
بلاغ ضد منظم مهرجان "المبدعات العرب" يتهمه بالإساءة للدولة محكمة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامى، ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، قيد تحت رقم 7065 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول، اتهم فيه المدعو تامر الجندى المسئول عن ما يسمى بمهرجان المبدعات العرب والذى كرم فيه مجموعة من النساء ظهروا شبه عاريات على المسرح، وقام المقدم ضده البلاغ بوصفهم بالإعلاميات العرب فى محاولة منه لإضفاء الرسمية على هذا المهرجان المشبوه، وأن المقدم ضده البلاغ أساء بهذا المهرجان للمرأة المصرية والعربية بالمظهر غير اللائق الذى ظهر عليه من وصفهن بالإعلاميات .
 
وطالب البلاغ، باجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وعما إذا كان المقدم ضده البلاغ قد تحصل على تصريح لإقامة هذا المهرحان من عدمه، إضافة إلى إجراء تحريات حول تلك الفتيات المشاركات فى هذا المهرجان، وعما إذا كانوا ينتموا للإعلام المصرى أو العربى بصلة من عدمه، كما طالب محمود فى ختام بلاغه بإحالة المقدم ضده البلاغ إلى محاكمة جنائية عاجلة لمسئوليته الكاملة عن جميع التجاوزات التى حدثت بهذا المهرجان المشبوه.
 
 
 

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