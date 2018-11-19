بعد نشر قصته فى "اليوم السابع".. وزارة الصحة تستجيب لحالة الطفل معاذ

كتب محمود طه حسين

فى استجابة من وزارة الصحة ، لقصة الطفل معاذ، التى نشرت على موقع " اليوم السابع " أكد المتحدث باسم الوزارة ، أنه تم التواصل مع أسرة الطفل وتحديد موعد للعملية التى يحتاجها .

وقال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان ، لـ " اليوم السابع " أنه تم التواصل مع ضاحى حسن إبراهيم ، والد الطفل معاذ استجابة لما نشرعلى الموقع الإلكترونى ، بشأن حاجته إلى اجراء عملية جراحية فى القلب، موضحا أنه تم الحصول على التقارير الخاصة بحالة الطفل لمناظرتها بمستشفى أطفال مصر ، مشيرا الى أنه تم التواصل مع استشارى جراجة القلب فى مستشفى أطفال مصر ،وسوف يتوجه والد الطفل معاذ يوم السبت المقبل لتغيير قرار إجراء العملية الجراحية من مستشفى أبو الريش إلى أطفال مصر .

يذكر أن الطفل معاذ يبلغ من العمر 6 أشهر ، وعقب ولادته تم حجزه فى جضانة مستشفى جامعة أسيوط ، وأكدت التحاليل والفحوصات أنه يحتاج إلى وصلة شريان مؤقتة لمساعدته على التنفس وممارسة حياته لحين إجراء عملية قلب مفتوح له ، وتوجه به والده إلى مركز مجدى يعقوب بمحافظة أسوان ، ولكن تعذر إجراء العملية بسبب عدم وجود أماكن فى المستشفى ، ويجب أن يبقى الطفل على قائمة الإنتظار، وهو ما دفع والده الى نشر استغاثة على موقع اليوم السابع .