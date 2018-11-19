video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد نشر قصته فى "اليوم السابع".. وزارة الصحة تستجيب لحالة الطفل معاذ

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:28 م
بعد نشر قصته فى "اليوم السابع".. وزارة الصحة تستجيب لحالة الطفل معاذ هالة زايد وزير الصحة
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

فى استجابة من وزارة الصحة ، لقصة الطفل معاذ،  التى نشرت على موقع  " اليوم السابع " أكد المتحدث باسم الوزارة ، أنه تم التواصل مع أسرة الطفل وتحديد موعد للعملية التى يحتاجها . 

وقال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان ، لـ " اليوم السابع "  أنه تم التواصل مع ضاحى حسن إبراهيم ،  والد الطفل معاذ استجابة لما نشرعلى الموقع الإلكترونى ، بشأن حاجته إلى اجراء عملية جراحية فى القلب، موضحا أنه  تم الحصول على التقارير الخاصة بحالة الطفل لمناظرتها بمستشفى أطفال مصر ، مشيرا الى أنه تم التواصل مع استشارى جراجة القلب فى مستشفى أطفال مصر ،وسوف يتوجه والد الطفل معاذ يوم السبت المقبل لتغيير قرار إجراء العملية الجراحية من مستشفى أبو الريش إلى أطفال مصر .

يذكر أن الطفل معاذ يبلغ من العمر 6 أشهر ، وعقب ولادته تم  حجزه فى جضانة  مستشفى جامعة أسيوط ، وأكدت التحاليل والفحوصات أنه يحتاج إلى وصلة شريان مؤقتة لمساعدته على التنفس وممارسة حياته لحين إجراء عملية قلب مفتوح له ، وتوجه به والده إلى مركز مجدى يعقوب بمحافظة أسوان ،  ولكن تعذر إجراء العملية بسبب عدم وجود أماكن فى المستشفى ، ويجب أن يبقى الطفل على قائمة الإنتظار، وهو ما دفع والده الى نشر استغاثة على موقع اليوم السابع . 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معاذ عمره 6 شهور ويحتاج عملية قلب مفتوح لإنقاذ حياته.. ووالده: "هجيب منين"

الصحة

الطفل معاذ

اخبار اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة