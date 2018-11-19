بصلاة الجماعة فى الفناء".. هكذا احتفل طلاب مدرسة "سنهرة" بذكرى المولد النبوى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

لافتة جميلة حرصت مدرسة الشهيد محمد صبري "سنهرة الإعدادية" التابعة لإدارة قها التعليمية، على تصديرها للطلاب في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمس الإثنين، حيث أدوا الصلاة جماعة بحضور شيوخ من وزارة الأوقاف والمعلمين وطلاب وطالبات المدرسة داخل فناء المدرسة.

وتضمنت الاحتفالية خطبة للشيخ شهاب الدين منصور بمديرية الأوقاف بالقليوبية، تحدث خلالها عن صفات نبي الرحمة وضرورة الإقتداء بها، وأذان الظهر لأحد الطلاب بالمدرسة، ثم أداء صلاة الظهر في فناء المدرسة بحضور كافة الطلاب والطالبات والمعلمين بالمدرسة.

وفي السياق ذاته أكدت وفاء الطنطاوى، مدير الإدارة التعليمية بقها، أن المدرسة حرصت على تصدير نموذج طيب للطلاب بعيدا عن مشاهد العنف والكراهية والعمل على بث روح المحبة والتعاون، إلى جانب تعدد أشكال النشاط والاهتمام بالطلاب وشخصيتهم ونظافة المدرسة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة بجميع الأنشطة.

وأشارت مدير الإدارة التعليمية، إلى أن المدرسة حصلت على لقب أفضل مدرسة لهذا العام، مناشدة بتطبيق تلك الأساليب الرائعة بباقي المدارس وابتكار أساليب أخرى من شأنها غرس القيم التى تكاد ان تندثر في نفوس الطلاب وتنميتها من جديد.



























































