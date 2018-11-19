بريطانيا تطلق خطة "60 ثانية أمان" استعدادا لاحتفالات الكريسماس

لندن (أ ش أ)

تستعد الشرطة البريطانية لمواجهة أى تهديدات محتملة مع اقتراب موسم الأعياد وازدحام الأسواق والمتاجر بالمتسوقين خلال احتفالات الكريسماس، وذلك بالاعتماد على خطة "60 ثانية أمان".

وأوضح أحد كبار قادة الشرطة البريطانية، نيك ألدوورث- فى تصريحات خاصة لقناة (سكاى نيوز عربية)- أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المتسوقين والعامة فى تلك الأيام التى يزداد الخروج فيها خاصة لتحضير تجهيزات احتفالات الكريسماس، مطالبا الجميع بإبلاغ السلطات المختصة عن أى شىء مريب مهما كان يبدو "تافها أو بسيطا".

وتأتى هذه الرسالة فى الوقت الذى تطلق فيه شبكة مكافحة الإرهاب فى البلاد أكبر حملة إعلانية فى فصل الشتاء، لتذكير البريطانيين بكيفية المساعدة فى مواجهة التهديدات الإرهابية.

وطلبت الشرطة من أصحاب المحال والمتاجر فى الأسواق والمناطق المزدحمة، أن يدربوا موظفيهم على مساعدة الناس من خلال خطة "60 ثانية للأمان" والتى تتضمن بعض الإجراءات الضرورية، كإخبار الزبائن عن مخارج الطوارئ، والأماكن التى يمكن الاختباء فيها، وكيفية إغلاق المتاجر.