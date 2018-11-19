video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بدء نظر تجديد حبس زوج شقيقة "هشام عشماوى" و3 آخرين بـ"خلية المرابطين"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:28 م
بدء نظر تجديد حبس زوج شقيقة "هشام عشماوى" و3 آخرين بـ"خلية المرابطين" الإرهابى هشام العشماوى
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

بدأت منذ قليل محكمة جنيات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، نظر أمر تجديد حبس 4 متهمين في القضية المقيدة رقم 3974 لسنة 2017 إداري قسم العجوزة، والمتهم فيها كلا من عبد الله عامر، ومحمد أحمد مصطفى، ومحمود ممدوح، و"أحمد محمد م توفيق" زوج مها علي عشماوى شقيقة الإرهابي هشام عشماوى.

 

وتعود الواقعة إلى تأكيد تحريات الأمن الوطنى مبايعة قيادى تنظيم أنصار بيت المقدس، هشام على العشماوى، والمطلوب ضبطه فى عدة قضايا، أرقام 13/432 و2014/1 جنايات عسكرية، و2015/781 حصر أمن دولة عليا، لقيادى تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، واتفاقهما على تكوين تنظيم إرهابي بدولة ليبيا، قائم علي خلايا عنقودية تحت مسمى "المرابطون".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حيثيات إعدام عشماوى بقضية "أنصار بيت المقدس 3": التنظيمات المتطرفة بايعت داعش عقب ثورة يونيو واتخذت القتل والترهيب سبيلا لتحقيق أهدافها..وعشماوي استقطب متهمين وأثقل مهاراتهم العسكرية

تجديد حبس خلية المرابطين

تجديد حبس زوج شقيقة العشماوى

هسام العشماوى

تجديد حبس




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة