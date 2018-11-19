"بالم هيلز" تجمع 1.26 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى للاكتتاب

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن إتمام المرحلة الأولى لعملية اكتتاب زيادة رأس المال لقدامى المساهمين، والتى انتهت يوم 15 نوفمبر الجارى بنسبة تغطية 80.71% فى عملية الزيادة بصافى قيمة تعادل 1.24 مليار جنيه بعد خصم مصاريف إصدار 18.6 مليون جنيه، وذلك ضمن عملية زيادة رأس مال الشركة بإجمالى 1.54 مليار جنيه موزعة على 769 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه مضافاً إليها مصاريف إصدار تبلغ 0.03 جنيه.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة بالم هيلز للتعمير والمنعقدة فى 6 سبتمبر الماضى، فوضت رئيس مجلس الإدارة للدعوة لفتح باب الاكتتاب مرة أخرى للأسهم التى لم يكتتب فيها بالمرحلة الأولى، وستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات من الهيئات المعنية، للدعوة لفتح باب الاكتتاب مرة أخرى فى الأسهم التى لم يكتتب فيها بالمرحلة الأولى والتى تبلغ نسبتها 19.3%.