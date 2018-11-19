انطلاق منتدى الصحة المصرى ـ الفرنسى بحضور سفير فرنسا وعدد من الوزراء

كتبت: إنجى مجدى

افتتح منذ قليل السفير الفرنسى لدى القاهرة ستيفان روماتيه منتدى الصحة المصرى ـ الفرنسي، وذلك بحضور وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولى والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى.

ويشارك فى المنتدى، القسم الاقتصادى التابع للسفارة الفرنسية، ورئيس اتحاد المستشفيات الخاصة (FHP)، ورئيس فريق العمل المختص بالشئون الصحية التابع للشبكة الدولية لأرباب الأعمال الفرنسيين "ميديفMEDEF " وجان باتريك لاجونشير، المدير العام لمجموعة سان جوزيف للمستشفيات والمسئول عن قسم الصحة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية.

ويعد المنتدى أحد الأحداث الهامة فى التعاون الفرنسي-المصرى الذى يتيح إقامة شراكة فرنسية-مصرية أقوى فى المجال الصحي.